Sygehusdirektør stopper efter budgetskred og fyringer

Region Sjælland har valgt at fritstille sygehusdirektør Henrik Villadsen.



Henrik Villadsen har været direktør for Sjællands Universitetshospital i fem år. Men nu er han fritstillet, og i sin fratrædelsesperiode modtager han løn svarende til 2,9 mio. kr.



For knap en måned siden oplyste Region Sjælland, at et underskud i budgettet for 2019 betyder, at regionen forventer at afskedige en del af de ansatte.



På Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge skal man vinke farvel til medarbejdere svarende til 215 årsværk, oplyste regionen. Desuden nedlægges 145 ubesatte stillinger.



Per Bennetsen, som er adm. direktør i Region Sjælland, fortæller dog i en pressemeddelelse, at han er taknemmelig for de seneste fem års arbejde.



Han skriver dog også, at "der er forskellige synspunkter om den strategiske- og driftsmæssige udvikling af universitetshospitalet, og derfor er det naturligt, at vejene må skilles."



Region Sjælland går nu i gang med at finde en ny sygehusdirektør.



Indtil da er Torben Dencker Rasmussen, sygehusdirektør på Holbæk Sygehus, indsat som konstitueret sygehusdirektør ved Sjællands Universitetshospital.



Region Sjælland oplyste i forbindelse med fyringerne i oktober, at regionen er presset økonomisk på grund af blandt andet udgifter til behandling af flere patienter med mere komplicerede sygdomme og dyrere.



Desuden skal Sjællands Universitetshospital indhente et underskud på 2018-budgettet samt en politisk beslutning om at indskrænke administrationen.



Det er ikke kun på Sjællands Universitetshospital, at Region Sjælland har måttet spare.



På sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted skal der fyres medarbejdere svarende til 25 årsværk. På sygehuset Nykøbing Falster er det 31 årsværk, mens det på Holbæk Sygehus drejer sig om 11 årsværk.



Derudover er Regionshuset i Sorø tvunget til at afskedige medarbejdere svarende til 26 årsværk.



/ritzau/