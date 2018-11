Det skriver medierne: Danskerne vil bruge mere på julegaver og mad

Howard Wilkinson advarede som ansat i Danske Bank topledelsen om mistænkelige kunder i det, der siden viste sig at være verdens største hvidvasksag. Selv har han masser af ubesvarede spørgsmål og mener, at Danmark skylder verden at undersøge sagen til bunds.Med en kæmpe bevilling køber fonden bag medicinalselskabet Leo Pharma sig ind i Mærsk Tårnet i København, der er Danmarks nye vartegn for sundhedsforskning. Pengene går til at skabe et internationalt forskningscenter med fokus på hudsygdomme.En ny streamingtjeneste med Nordisk Films danske og udenlandske film bliver en del af bland selv-tilbuddet hos Danmarks største TV-leverandør. Konceptet skal siden eksporteres til Sverige og Norge.Lav ledighed og stigende realløn har tændt julelysene i butiksfolkets øjne, så når detailhandlen fredag indleder julehandlen for alvor med black friday, er det med forventning om, at de tilbageholdende danske forbrugere giver los for købelysten og sætter rekord for julehandlen.Selv om Bavarian Nordic regner med et trecifret millionunderskud i 2018, så har selskabet en spændende pipeline og er stadig interessant som investering.Den Jyske Sparekasse bliver børsnoteret på torsdag. Men investorerne står ikke i kø for at købe aktier i lokalt baserede banker. Det viser de seneste fire børsnoteringer af bankaktier. Administrerende direktør Claus E. Petersen fra Den Jyske Sparekasse erkender, at det bliver en kamp at holde sparekassens aktiekurs oppe.Danske Banks whistleblower, Howard Wilkinson, er blevet afhørt af Bagmandspolitiets efterforskere søndag. Det sker op til en høring på Christiansborg.Siden Københavns Andelskasses kollaps tidligere i år har Nord Investments været på udkig efter en ny partnerbank. Nu er en aftale med Saxo Bank underskrevet./ritzau/FINANS