Kinas præsident om frihandel: At sætte barrierer op er kortsigtet og dømt til at fejle

Det årlige møde mellem de 21 stillehavslande i Apec blev søndag afsluttet uden en fælles sluterklæring. Det er første gang, dette er sket siden organisationens begyndelse i 1989.



Det dårlige forhold mellem USA og Kina kastede lange skygger over mødet. Iagttagere forudser nu, at der vil blive stillet spørgsmål til, om de årlige topmøder i organisationen kan betale sig.



Hverken USA's præsident, Donald Trump, eller Ruslands præsident, Vladimir Putin, var til stede ved weekendens Apec-topmøde i Papua Ny Guinea. De havde dermed overladt scenen til Kinas præsident, Xi Jinping.



Apec's primære målsætning er at fremme frihandel og økonomisk vækst i stillehavsregionen, men organisationen er også begyndt at involvere sig mere og mere i sikkerhedspolitik.



Allerede forud for mødet blev det af mange kommentatorer gjort klart, at der ikke ville ske meget.



- Forventningerne er lave, og de vil formentlig ikke engang blive indfriet, sagde den politiske analytiker William Reinsch ved Centeret for Strategiske og Internationale Studier inden de mange regeringsledere og statschefer samledes.



Topmødet havde været under forberedelse i næsten fem år og kostede mange, mange millioner af dollar. Mindst et krigsskib var blevet mobiliseret sammen med adskillige krydstogtskibe.



Alle anstrengelser førte ikke til meget andet end et par "familiefotos" af de forsamlede politikere.



Ved mødets begyndelse fordømte præsident Xi Jinping USA's handelspolitik.



- Vi skal sige nej til protektionisme og enegang, sagde Xi og tilføjede.



- Forsøg på at bygge barrierer og stoppe tætte økonomiske bånd arbejder imod de økonomiske love og historiens tendenser. Det er en kortsigtet tilgang, som er dømt til at fejle.



USA og Kina har bekriget hinanden på handel gennem det meste af 2018.



Handelsstriden mellem de to Apec-medlemmer har fået eksperter til at advare om katastrofale følger for den globale økonomi.



USA's vicepræsident, Mike Pence, svarede igen på Xi Jinpings tale ved at rette konfrontatoriske bemærkninger mod Kina ved åbningen af topmødet.



Pence kritiserer i sin tale blandt andet Kinas "uigennemskuelige" diplomati og truer med at yderligere told kan blive indført på kinesiske varer.



