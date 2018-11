Franskmænd i oprør over stigende benzinpriser: En dræbt og 400 mennesker er blevet såret

Over 400 blev såret under uroligheder i Frankrig under lørdagens protester mod stigende benzinpriser, oplyser indenrigsminister Christophe Castaner.



Han siger, at 14 personer blev hårdt såret i forbindelse med demonstrationerne, der havde omkring 288.000 deltagere.



En person blev dræbt ved en påkørsel på en af de mange vejstrækninger, som blev blokeret af demonstranterne. Påkørslen var ifølge politiet et uheld.



Protesterne fandt sted på 2034 lokaliteter over hele Frankrig. Lørdag aften og natten til søndag fortsatte uroligheder 87 steder med blokerede veje.



Blandt de 409 sårede er der 28 politifolk og brandmænd.



- Omkring 3500 mennesker demonstrerede fortsat natten til søndag, siger Castaner.



Han fortæller, at der under urolighederne skete "overfald, slåskampe og knivstikkerier". 157 personer blev anholdt.



Demonstranter mange steder i landet blokerede rundkørsler, landeveje og hovedfærdselsårer i byerne for at udtrykke deres vrede over stigende benzinpriser og de reformer, som gennemføres af præsident Emmanuel Macron.



Det kom til en del ophidsede ordvekslinger mellem demonstranter og bilister, der blev forhindret i at nå frem til deres bestemmelsessteder.



Lørdagens aktioner blev ledet af "De Gule Vestes Bevægelse", som har fået navn efter de jakker, som aktivisterne bærer for at være sikre på at blive set, når de blokerer vejnettet.



Bevægelsen opstod på sociale medier i sidste måned. Her blev der opfordret til masseblokader på grund af udbredt vrede over nye afgifter på benzin, som skal bidrage til at nedbringe forureningen.



Utilfredsheden er især stærk i mindre byer og landområder, hvor den offentlige transport er mangelfuld.



- Ingen tænker på dem, der bor i byernes udkant, i provinserne og i landområderne, siger Priscillia Ludosky, som leder en forretning i en Paris-forstad.



Hun har taget initiativ til indsamling af flere end 850.000 underskrifter på en protest mod prisstigningerne.



- De siger, at vi skal bruge alternativ transport, men det er simpelthen ikke muligt. Man har ikke andet valg end at betale, siger hun.



Politiske iagttagere siger, at der er udbredt frustration over faldende realløn under Macron. Kritikere siger, at reformerne rammer de fattige og provinserne, mens de velhavende nyder godt af skattelettelser.



/ritzau/AFP