Avis: CIA udpeger kronprins som ansvarlig for Khashoggi-drab

Drabet på den saudiarabiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi skete på ordre fra Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman.



Den konklusion er CIA nået frem til. Det siger kilder med kendskab til en undersøgelse af drabet, som den amerikanske efterretningstjeneste har lavet, til The Washington Post.



- CIA's vurdering, som embedsfolk har udtrykt stor tillid til, er den hidtil mest håndfaste, som knytter Mohammed til operationen (drabet, red.), og den besværliggør Trump-regeringens bestræbelser på at opretholde forholdet til en tæt allieret, skriver avisen.



Styret i Saudi-Arabien har vedholdende afvist, at drabet på Khashoggi den 2. oktober blev udført på ordre fra kronprinsen.



Men det er en direkte løgn, mener CIA på baggrund af at have gransket adskillige efterretninger om sagen.



Blandt andet et opkald fra Saudi-Arabiens ambassadør i USA og kronprins bin Salmans bror, Khalid bin Salman, til Jamal Khashoggi. Det oplyser avisens kilder på betingelse af anonymitet.



Khalid sagde angiveligt til Khashoggi, at han skulle henvende sig på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i Tyrkiet for at få udleveret dokumenter, der skulle bruges til journalistens forestående bryllup.



Khalid forsikrede i samtalen Khashoggi om, at der ingen fare var forbundet med at indfinde sig på konsulatet.



Det er ifølge Washington Post uvist, om Khalid var klar over den skæbne, der ventede Jamal Khashoggi, da døren lukkede sig bag ham på konsulatet.



Men ifølge avisens kilder foretog Khalid opkaldet på ordre fra sin bror - kronprins bin Salman.



Ambassadør Khalid bin Salman afviser i et tweet natten til lørdag dansk tid, at han har talt i telefon med Khashoggi, skriver nyhedsbureauet Reuters.



USA's vicepræsident, Mike Pence, forsikrer, at de, der har dræbt den saudiske journalist vil blive draget til ansvar for deres handlinger.



- USA er fast besluttet på, at alle, der er ansvarlige for drabet, drages til ansvar, siger Mike Pence ifølge nyhedsbureauet AFP.



Torsdag indførte USA økonomiske sanktioner mod 17 saudiarabere, som menes at være involveret i drabet.



Khashoggi skrev blandt andet klummer for The Washington Post. Han var en fremtrædende kritiker af især kronprins Mohammed bin Salman.



