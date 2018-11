Frederik med seler og rosafarvet sofa

Målet var at male et portræt, der er andet og mere end fortællingen om en kommende konge.



Med Kasper Eistrup ord så er alt, hvad der hedder uniformer, ordner, guld og spejle valgt fra for i stedet at give plads til mennesket bag.



Og sådan som kronprinsen sidder i den rosafarvede sofa i grå bukser og seler, ligner han det, han også er: en 50-årig familiefar.



Eller som kunstanmelder på Politiken Trine Ross udtrykker det:



"Det er et meget nærværende og menneskeligt billede. Hvis man var lidt fræk, kunne man sætte sig ved siden af ham, sådan som han sidder med armen," siger hun.



Hun ser en afslappet kronprins, men også en kronprins, der måske sidder og grubler.



"For sådan en som Frederik er det jo normalt at være fint klædt, men han ligner jo egentlig en, der sidder i hjørnet og kigger på en fest. Det er som om, at han lige trækker sig lidt væk fra det store. Og så kan man se selerne, så det er et mere privat øjeblik," siger hun.



Portrættet blev afsløret fredag på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød. Bestilt i anledning af at kronprinsen i maj fyldte 50 år.



I to år har Kasper Eistrup og kronprins Frederik mødtes, og modsat de gange i barndommen, hvor kronprinsen sad model, så har det været en anderledes positiv oplevelse.



"Som dreng syntes jeg, at det gik for langsomt. Jeg orkede ikke at sidde for, men denne gang har det været sjovt. Vi har drøftet så mange ting. Det har ikke kun handlet om kunst, men også om de fællesnævnere, vi har indenfor musik. Hvordan den har givet inspiration til vores liv," siger kronprinsen.



Kemien mellem de to har med begges ord været sindssyg god. Flere gange er kronprinsen kommet spontant ned på værkstedet i Kødbyen i København for at tale med kunstneren.



"Jeg gik trygt ind i det. At blive portrætteret er at overgive sig, og jeg har følt mig tryg ved at lade Eistrup aflure mig."



Maleriet er en del af Kasper Eistrups udstilling "Fragmentarium", som består af 85 værker.



Udstillingen er åben for publikum fra lørdag.



/ritzau/