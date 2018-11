Vind: Frankrig har detaljer på plads for ny 500 MW-auktion

Relateret indhold Artikler

Frankrig har fastlagt detaljerne for tredje runde af udbygningen af havvindmølleparken Dunkirk, hvilket omfatter 500 megawatt.



Vinderen afsløres medio 2019, skriver Renews-biz.



Den franske regering har ifølge branchemediet sendt de endelige kriterier til de 10 bydere, der er blevet shortlistet efter en såkaldt konkurrencemæssig dialogfase.



Herefter har kandidaterne fire måneder til at ansøge.



Tidligere er der indgået aftaler om seks franske havvindmølleparker med en samlet kapacitet på 3 gigawatt efter en første auktionsrunde i 2012 og en anden runde i 2014.



I juni genforhandlede Frankrig de tidligere vedtagne feed-in-tariffer for de pågældende projekter fra omkring 200 euro per megawatt til 150 euro per megawatt, skriver offshorewind.biz.



/ritzau/FINANS