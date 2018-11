Renten er stadig lav i Danmark - i Mexico steg den lige til 8 pct

Den mexicanske centralbank, Banco de México, hævede torsdag sin toneangivende rente fra 7,75 til 8,00 pct. Tiltaget fra banken kommer i kølvandet af et pres på landets valuta, pesoen, som er blevet udløst af den kommende præsident Andrés Manuel López Obrador, også kendt som AMLO's, planer om at aflyse opførelsen af en ny lufthavn i Mexico City.



Renteforhøjelsen var dog ikke den store overraskelse, da 20 ud af 26 adspurgte økonomer havde forudset den, ifølge Bloomberg News.



Da den kommende præsident, valgt i juli, for to uger siden meldte ud, at han ville følge resultatet af en afstemning omkring lufthavnen og indstille opførelsen, udløste det en udsalg af mexicanske papirer, som man ikke har set siden 2016.



Lufthavnen er nemlig en tredjedel inde i opførelsen, da byggeriet startede i 2015, og konstruktionsarbejdet er finansieret via et internationalt obligationssalg.



Det ville efter planen have kostet 13 mia. dollar at opføre den kende arkitekt Norman Fosters vision, og Mexico City har allerede udstedt obligationer for 6,0 mia. dollar med sikkerhed i den nye og den eksisterende lufthavn, som internationale investorer har købt.



Efter Banxicos renteforhøjelse styrkedes pesoen 20,2478 peso for en dollar til 20,1957 peso for en dollar, men den er sidenhen igen blevet svækket til 20,3085 peso for en greenback. Onsdag kostede en dollar 20,4106 peso.



Inden AMLO's beslutning i slutningen af oktober skulle der kun 19,3609 peso til for at købe en dollar.



Den kommende præsident har kaldt den nye lufthavn for "ecocide", og den er særligt upopulær, fordi den ligger på den udtørrede Texcoco-sø, som også indgår i Mexico Citys vandforsyning.



Andrés Manuel López Obrador tiltræder præsidentposten den 1. december.



/ritzau/FINANS