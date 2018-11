Sjællandsk affaldsselskab erkender ulovlige indkøb

Amager Ressource Center (ARC) er ikke det eneste kommunalt ejede affaldsselskab, som i årevis har brudt udbudsreglerne og indgået ulovlige millionkontrakter.



Det samme gælder landets tredjestørste affaldsselskab, sjællandske Argo, skriver kommunen.dk.



Igennem mindst syv år har selskabet indgået ulovlige kontrakter til en sammenlagt værdi af mere end 94 millioner kroner uden udbud, selv om kontrakterne har haft en så høj værdi, at de ifølge reglerne skulle have været udbudt i hele EU.



Det erkender selskabet, der er ejet af ni sjællandske kommuner, efter at kommunen.dk har fået aktindsigt i dokumenter og materiale om Argos indkøb.



