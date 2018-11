Mand ville sælge stjålen Lennon-dagbog

En 59-årig mand er blevet anklaget for at forsøge at sælge en dagbog og andre ting, der oprindeligt tilhørte det afdøde Beatles-medlem John Lennon.



Episoden udspillede sig for fire år siden, da manden kontaktede et auktionshus i Berlin. Her håbede han at få 785.000 euro - svarende til 5.850.000 kroner - ud af salget.



Tingene blev stjålet fra Lennons enke, Yoko Ono, i 2016. Blandt tyvegodset var musikerens dagbog, som han skal have skrevet i den dag, han mistede livet.



Politiet har mistænkt Onos tidligere chauffør for tyveriet. Men for nogle år siden dukkede tingene op i Berlin. De blev overdraget til Onos advokat i september 2018.



