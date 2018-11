Landets fem regioner skifter dyr medicin ud med billigere lægemidler og sparer næsten en halv milliard om året fra 2019.



Det oplyser Medicinrådet, som vejleder landets fem regioner om brug af lægemidler.



Rådet har onsdag givet grønt lys for, at det bekostelige lægemiddel Humira kan erstattes med en ny og billigere type medicin.



"Det er meget tilfredsstillende, at vi kunne nå det her resultat," siger Steen Werner Hansen, der er den ene af to formænd for Medicinrådet, i en pressemeddelelse.



"Vi får mere sundhed for pengene, som i sidste ende kommer mange patienter til gode," siger Steen Werner Hansen, der også er vicedirektør ved Herlev og Gentofte Hospital.



Humira bruges til patienter med hudlidelser, gigtsygdomme og kroniske tarmsygdomme.



Medicinrådet, der er et uafhængigt råd bestående af læger og patienter, har sagt god for, at Humira kan erstattes af lignende lægemidler.



Patienter, der hidtil har brugt Humira, skal skifte til et nyt, såkaldt biosimilært lægemiddel.



Det er et lægemiddel, der skal have været godkendt i EU i mindst ti år, og som næsten er identisk med det originale biologiske lægemiddel.



"Medicinrådets opgave er at vurdere, hvilken medicin der er bedst for patienterne og bidrage til, at vi bruger pengene bedst muligt. Og her har vi vurderet, at de biosimilære lægemidler er gode og sikre og at et skifte kan frigøre mange penge, der kan bruges andre steder i sundhedsvæsenet - til gavn for patienterne," siger Jørgen Schøler Kristensen, den anden af de to formænd for Medicinrådet.



Regionerne sparer 335 mio. kr. om året alene ved at skifte fra Humira til et andet lægemiddel.



Dertil kommer øvrige besparelser, så den samlede besparelse i alt når op på 420 mio. kr. om året.



Det oplyser regionernes fælles indkøbsorganisation, Amgros, der står for forhandlingerne med lægemiddelindustrien.



/ritzau/