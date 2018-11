Navneforbud ophævet: Britta Nielsens døtre er sigtet

En dommer har ophævet navneforbuddet mod to hælerisigtede kvinder.



Det skriver Ekstra Bladet.



Der er tale om den svindelsigtede Britta Nielsens to døtre, som ligesom deres bror er sigtet for groft hæleri.



Det betyder, at de to døtre ifølge politiet har været med til at bruge pengene, som Britta Nielsen er mistænkt for at have svindlet ud af Socialstyrelsens kasse.



De to døtre nægter sig skyldige. Det samme gør Nielsens søn.



Døtrene Nadia Samina Hayat og Karina Jamilla Hayat har stillet op til et interview med Kanal 5, og det er blandt andet derfor, at navneforbuddet er blevet ophævet.



"Lige meget hvor angstprovokerende det måtte være at stå frem med ansigt og navn, så er man nødt til at gøre det, i forhold til den hetz der er kørt og alle gisningerne. Vi vil gerne have vores version ud," siger Samina Hayat i interviewet til Kanal 5.



ritzau/