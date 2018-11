Mindst 42 er omkommet i den dødeligste brand i Californien

Relateret indhold Artikler

42 personer er i alt bekræftet døde efter den voldsomme skovbrand i det nordlige Californien.



Det oplyser sheriffen i Butte County, Kory Honea, efter fundet af de jordiske rester fra yderligere 13 omkomne personer mandag.



Dermed er der tale om den dødeligste skovbrand i delstatens historie, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Eftersøgningshold leder stadig efter flere omkomne efter branden, der kaldes Camp Fire. Og med 228 personer, der fortsat er meldt savnet, frygtes dødstallet at stige yderligere.



Derudover har myndighederne modtaget henvendelser fra mere end 1500 personer, som vil sikre sig, at deres kære er i sikkerhed. Det oplyser Kory Honea ifølge nyhedsbureauet AP.



Ifølge sheriffen har det indtil videre været muligt at bekræfte, at 231 af de efterspurgte personer er i sikkerhed. Arbejdet er fortsat i gang, oplyser han.



Skovbranden, som også er den mest destruktive i Californien nogensinde, har jævnet mindst 7100 hjem med jorden, siden den opstod torsdag.



Særligt slemt ramt er byen Paradise, som er hjem for 27.000 personer, hvoraf de fleste nu står uden tag over hovedet.



De 42 omkomne er blandt andet blevet fundet i eller ved siden af udbrændte biler og i ruinerne fra nedbrændte huse, oplyser Kory Honea.



I nogle tilfælde er der blot blevet fundet små fragmenter af knogler, hvilket gør identifikationen af omkomne særlig vanskelig.



Derfor har myndighederne taget et transportabelt DNA-laboratorium i brug og indkaldt flere specialiserede fagfolk til at hjælpe med identifikationen.



Også det sydlige Californien er plaget af en voldsom skovbrand, hvor to personer er bekræftet døde. Dermed lyder delstatens samlede dødstal på 44 personer.



/ritzau/