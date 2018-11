Relateret indhold Tilføj søgeagent Alibaba Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Alibaba

Forbrugere hos den kinesisk netbutik Alibaba har søndag brugt rekord mange milliarder på shopping under, hvad kineserne kalder "singlernes dag".



Efter 16. timers handel har salget rundet 168 milliard yuan - hvilket svarer til lige under 160 milliarder danske kroner.



"Singlernes dag" kan måske bedst sammenlignes med sin amerikanske fætter "black friday", som er en dag, hvor butikkerne holder udsalg.



I Kina er "singlernes dag" opstået som en fejring af studerende uden en kæreste som modsvar til den berømte valentinsdag.



Modsvaret er dog vokset til en måned lang festival, der topper med udsalgshandel 11. november. Dagens handel er så massiv, at det overgår nethandlen på "black friday" målt i kroner, dollar og yuan.



Den populære handelsdag i Kina kendes også som "double 11".



Særligt telefoner og elektronisk sælger godt på kinesernes shoppingdag, men også hverdagsprodukter som mælk og bleer bliver solgt i stor stil på udsalg.



/ritzau/Reuters