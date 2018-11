Et kvindelig i en garage på Nørregade i Hadsund by har fået politiet til at indlede en større efterforskning søndag formiddag.



Sagen efterforskes som et drab, lyder det fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. En 28-årig mand fra lokalområdet er anholdt.



Politiet modtog klokken 04.20 en anmeldelse om en alvorlig hændelse i området, der ligger i Mariagerfjord Kommune.



- Vi efterforsker sagen som et drab, men vi kan af hensynet til vores igangværende efterforskning ikke på nuværende tidspunkt oplyse yderligere til offentligheden, siger vicepolitiinspektør Niels Kronborg i en kommentar.



Søndag morgen arbejder et større efterforskningshold på gerningsstedet, hvor de foretager tekniske undersøgelser og afhøringer. Politiet endnu ikke bekendt med kvindens identitet.



Den 28-årige, der er blevet anholdt, ventes at skulle fremstilles i grundlovsforhør senere søndag.



Politiet foretager fortsat forafhøringer i området for at finde ud af, om der er flere personer, der kan have set noget eller hørt noget til sagen.



Det har ikke været muligt for Ritzau kort efter klokken 10.00 at få kontakt til politiet.



/ritzau/