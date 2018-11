Under stor mediebevågenhed blev svindelsigtede Britta Nielsen lørdag fremstillet i et grundlovsforhør.



Det foregik for lukkede døre, og det protesterede hendes forsvarer, Nima Nabipour, imod.



Det gjorde han blandt andet, fordi han mener, at mediedækningen lige nu er meget ensidet, forklarer han efter grundlovsforhøret.



"Folk kan sige en masse, uden at vi kan imødegå det. Det er ensidet. Det, synes jeg, er ærgerligt. Også af hensyn til interessen for sagen fra befolkningen og pressens mulighed for at dække den."



Det var specialanklager Kia Reumert, der anmodede om dørlukning. Argumentet var blandt andet, at de medsigtede ville kunne afstemme deres forklaringer, hvis yderligere oplysninger om Britta Nielsens sag kom frem.



Ved retsmødet afviste Britta Nielsen at tage stilling til, hvordan hun forholder sig til sigtelsen.



Og det er uvist, hvornår den svindelmistænkte Britta Nielsen vil løfte sløret for, hvordan hun forholder sig til den grove sigtelse, oplyser Nima Nabipour.



"Det er efter råd fra mig. Vi har ikke haft mulighed for at gennemgå det omfattende sagsmateriale.Vi skal først drøfte det sammen, og så kommer vi med en stillingtagen," lyder det fra forsvarsadvokaten.



Britta Nielsen er sammen med sin søn blevet varetægtsfængslet til 4. december.



/ritzau/