Britta Nielsen vil ikke forholde sig til svindelsigtelse

Britta Nielsen vil i retten lørdag fortsat ikke fortælle, hvordan hun forholder sig til en sigtelse om bedrageri for mindst 111 mio. kr.



Hun vil altså hverken erkende eller nægte sig skyldig.



Den svindelmistænkte kvinde fremstilles lørdag i Retten på Frederiksberg, hvor anklager Kia Reumert kræver, at Britta Nielsen varetægtsfængsles.



Anklageren har i retsmødet læst sigtelsen mod Britta Nielsen op. Den lyder fortsat på, at hun skal havde bedraget Socialstyrelsen for mindst 111 mio. kr.



Tidligere har det ellers været fremme, at beløbet, der er svindlet for, kan være endnu større.



I retten lørdag morgen er Britta Nielsen iklædt en blomstret trøje, og hun vekslede inden retsmødet start kort et par ord med sin forsvarer. Herefter sad hun stille under retsmødet.



En dommer har valgt at holde retsmødet for lukkede døre af hensyn til efterforskningen i sagen. Derfor er det ikke muligt at høre, hvad anklagemyndigheden nærmere har af beviser mod den 64-årige kvinde.



I retten var en medsigtet mand også til stede. Han får lov til at overvære anklagemyndighedens dokumentation ved retsmødet, men han må ikke høre, hvad Britta Nielsen eventuelt vil forklare.



Umiddelbart efter, at dommeren har taget stilling til, om Britta Nielsen skal varetægtsfængsles, fremstilles manden. Her skal dommeren så beslutte, om også han skal fængsles.



Det var fredag kort før klokken 13, at Britta Nielsen og den medsigtede mand landede i Københavns Lufthavn, og umiddelbart herefter blev de anholdt.



Før Britta Nielsen kunne komme til Danmark var hun ved et retsmøde i Sydafrika blevet løsladt af en dommer, så hun kunne komme til Danmark.



Det skete på baggrund af en aftale om, at Britta Nielsen ville lade sig ledsage af danske betjente på flyturen.



Samme aftale blev indgået med den medsigtede mand, der også har været anholdt i Sydafrika.



