En mand faldt lørdag nat over bord fra Oslo-båden Stena Saga på vej fra Oslo i Norge til Frederikshavn i Danmark.



Både og helikoptere har forsøgt at finde manden, men eftersøgningen er klokken 08.20 afsluttet, skriver den norske avis VG.



"Vi har gennemført en grundig efterforskning i seks timer uden at finde ham. Nu er vi enige med politiet om at afslutte søgningen," siger Nina Brundin, kommunikatør ved den svenske redningscentral, til VG.



Manden faldt over bord i svensk farvand. Redningscentralen fik anmeldelsen omkring klokken 02.30.



Den savnede er faldet fra et dæk, der var cirka 20 meter over havets overflade.



Vandet er omkring ti grader varmt, og der har været dårlig sigtbarhed.



Der er intet, der tyder på, at han blev skubbet.



Båden Stena Saga fik instruktioner om at holde sig i området vest for Hamburgsund og Fjällbacka, der ligger cirka 200 kilometer fra Oslo.



Hverken den svenske redningscentral eller Stena Line vil oplyse nationaliteten på manden.



Stena Lines kommunikationschef, Carl Mårtensson, oplyste lørdag morgen, at rederiet samarbejdede med myndighederne for at finde den savnede mand.



Forsvarets Operationscenter i Danmark har ikke deltaget i eftersøgningen.



/ritzau/