Xinhua's first English #AI anchor makes debut at the World Internet Conference that opens in Wuzhen, China Wednesday pic.twitter.com/HOkWnnfHdW -- China Xinhua News (@XHNews) 7. november 2018

Ved første øjekast kunne det være en helt almindelig nyhedsudsendelse med en tv-vært, der præsenterer nyheder.Det er det ikke.Det statskontrollerede, kinesiske medie Xinhua News Agency har opfundet verdens første nyhedsvært-robot, der via kunstig intelligens leverer nyheder til kineserne 24 timer i døgnet. Det skriver CNBC.Robot-værten, der er modelleret over nyhedsbureauets medarbejder Zhang Zhao, debuterede på skærmen ved en internet-konference i Zheijang.Og hvordan ved robot-værten så, hvad han skal sige?Han suger informationer op fra live video, og han kan læse de tekster op, der bliver sendt ind i hans system."Jeg vil arbejde utrætteligt med at holde jer informeret, mens tekster bliver tastet løbende ind i mit system. Jeg glæder mig til at give jer helt nye nyhedsoplevelser," siger robotværten i sin første udsendelse.Han ender dog et af sine indslag med en vis ydmyghed overfor andre kinesiske journalister."Før jeg slutter, vil jeg gerne sende mine bedste hilsener til alle journalister over hele landet. Som en A.I. vært under udvikling ved jeg godt, at der er meget, jeg skal forbedre," siger den nye robotvært.