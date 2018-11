Det sker i dag: Sverige i gordisk valgknude - men måske ny regering i dag?

Hvor meget stiger priserne?

Det får vi et svar på i dag, hvor Danmarks Statistik løfter sløret for prisudviklingen i Danmark i oktober. Indtil videre er svaret, at det stiger meget, meget lidt. Faktisk har Danmark den laveste inflation i hele EU med en årsstigningstakt på 0,5 pct. i september. Det er langt under den næstlaveste inflation, som man finder i Grækenland med 1,1 pct., og endnu længere under EU-gennemsnittet, der ligger på 2,2 pct. Selv i Sverige er inflationen 2,5 pct.



Får Sverige regering i dag?

Svenskerne gik til valg for to måneder siden, men det er stadig ikke lykkedes at danne regering for hverken den blå eller røde blok. Men i dag fremlægger den såkaldte talman - formanden for Riksdagen - formelt sit forslag om, at Moderaternas leder, Ulf Kristersson, skal danne en ny svensk regering. Og samtidig bliver det offentliggjort, hvilke partier Kristersson forestiller sig skal indgå i regeringen. Ved en afstemning onsdag vil det så vise sig, om Kristerssons regeringskabale har et flertal imod sig i Riksdagen.



Et par regnskaber

Der er ikke den store aktivitet på regnskabsfronten i dag, men der er dog nye tal for tredje kvartal fra Kreditbanken, Schouw & Co. og SP Group