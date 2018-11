Svindelsigtede Britta Nielsen bliver stillet for en dommer lørdag morgen. Her skal der tages stilling til, om hun skal varetægtsfængsles.



Det oplyser Bagmandspolitiet (SØIK) på Twitter.



Retsmødet begynder klokken ti, og det skal foregå i Retten på Frederiksberg.



Fredag kort før klokken 13 landede Britta Nielsen og en medsigtet i Københavns Lufthavn. Her blev de anholdt og ført til en politistation.



Det var ved et retsmøde i Sydafrika torsdag, at hun blev løsladt af en dommer, så hun kunne komme til Danmark. Det skete, da der var indgået en aftale om, at Britta Nielsen ville lade sig følge af betjente til Danmark.



Samme aftale blev indgået med den medsigtede mand, der også har været anholdt i Sydafrika.



Britta Nielsen blev anholdt mandag, og manden blev anholdt knap en uge før. Dermed er det gået meget hurtigt med at få de to sigtede til Danmark, da udlevering af mistænkte fra andre lande normalt er en langsommelig proces.



