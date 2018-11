Det Hvide Hus kan have delt manipuleret video fra pressemøde

En videooptagelse af en ophedet debat mellem præsident Donald Trump og en CNN-journalist, som Det Hvide Hus har delt, kan være manipuleret.



Det rapporterer flere internationale medier.



Formålet skal angiveligt være at fremstille CNN's korrespondent i Det Hvide Hus Jim Acosta som mere aggressiv, end han i virkeligheden var, på et pressemøde med Trump onsdag.



Det Hvide Hus hævder, at Acosta "lagde hånd" på en kvindelig praktikant, som flere gange forsøgte at vriste mikrofonen fra journalisten, efter han havde stillet kritiske spørgsmål til præsidenten.



På tv-billeder kan man se kvinden, som rejser sig fra en stol på første række og går hen til Jim Acosta. Hun forsøger tre gange at tage mikrofonen ud af hånden på ham, mens hun flere gange kigger op på præsidenten.



Jim Acosta virker under hele optrinnet til at fokusere på Trump, og først da kvinden tredje gang forsøger at tage mikrofonen, vender han blikket mod hende og strejfer hendes arm med sin hånd.



Men flere medier rapporterer nu, at Det Hvide Hus har offentliggjort en video af hændelsen, hvor hastigheden er sat op. Angiveligt for at få Acostas armbevægelser til at fremstå mere pågående.



Både det amerikanske nyhedsbureau AP og det tyske nyhedsbureau dpa har konsulteret videoeksperter, som har sammenlignet den originale optagelse, som blev sendt direkte på tv, med den optagelse, pressetalsmand i Det Hvide Hus Sarah Sanders efterfølgende udsendte på Twitter. Forskellen skal ifølge eksperterne være tydelig.



Foreningen af pressefotografer, som arbejder i Det Hvide Hus, udtaler i en erklæring, at fotograferne er "forfærdede" over, at Sarah Sanders kan have delt en manipuleret videooptagelse.



"Som visuelle journalister ved vi, at det at manipulere billeder er det samme som at manipulere sandheden. Det er vildledende, farligt og uetisk," skriver foreningen på Twitter.



Efter onsdagens hændelse inddrog Det Hvide Hus Jim Acostas presseakkreditering. Noget, som CNN har reageret kraftigt på.



"Denne hidtil usete beslutning er en trussel mod vores demokrati, og landet fortjener bedre," skrev CNN efterfølgende i en erklæring.



I samme ombæring understregede tv-stationen, at "Jim Acosta har vores fulde støtte".



/ritzau/