Det sker i dag: Nye regnskaber fra to højdespringere og én bundskraber

En stribe regnskaber

Ugen slutter med endnu en række regnskaber fra større danske virksomheder. I dag er det allergikoncernen ALK, it-virksomheden Simcorp og medicinalvirksomheden Bavarian Nordic, der afleverer friske tal for, hvordan det er gået i årets tredje kvartal. Både ALK og Simcorp har haft et forrygende aktieår med stigninger på hhv 44 og 46 pct, mens Bavarian på den anden side er faldet 29 pct.



Og en stribe nøgletal

Danmarks Statistik er klar med flere interessante nøgletal kl 8.00. Det gælder blandt andet betalingsbalancen i september og handelsbalancen overfor udlandet på både tjenester og varer. Der er også nyt om befolkningens udvikling og om bilsalget i oktober.



Armlægning om finanslov

Finansminister Kristian Jensen (V) tager imod Dansk Folkeparti i eftermiddag for at forhandle finansloven for 2019. I dag gælder det blandt andet rekrutteringsudfordringer på ældreområdet og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.



Handelsmøde i EU

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er i Bruxelles til EU-rådsmøde for at diskutere handel. Det gælder blandt andet en reform af handelsorganisationen WTO og EU's forhold til USA, der er truet af toldmure.