Hovedmistænkt i sag om udbytteskat: Skats advokater rådgav mig

Den hovedmistænkte i sagen om udbytteskat bekræfter brug af britiske advokater, som er hyret af Skat. Det siger Sanjay Shahs danske forsvarer torsdag til Ritzau.



"På vegne af min klient Sanjay Shah kan jeg bekræfte, at hans virksomhed Solo Capital har benyttet advokatfirmaet Pinsent Masons som rådgiver, blandt andet vedrørende spørgsmål relateret til amerikanske pensionsplaner," siger advokat Kåre Pihlmann.



Forleden kom det frem, at der kunne være et habilitetsproblem, fordi kammeradvokaten har antaget Pinsent Masons i den storstilede juridiske manøvre mod Shah og andre.



En tidligere partner i det britiske firma sagde til dagbladet Børsen, at han var med til at rådgive Sanjay Shahs selskab.



Hos kammeradvokaten har advokat Boris Frederiksen afkrævet en redegørelse af det britiske firma for kontakten til den hovedmistænkte i sagen om refusion af udbytteskat.



Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har sagt, at han vil afvente en redegørelse, før han foretager sig noget.



I Skattestyrelsen har fagdirektør Steen Bechmann Jacobsen udtrykt overraskelse over samarbejdet.



"Jeg vil gerne slå fast, at vi selvfølgelig forudsætter, at de rådgivere, vi som offentlig myndighed - og i denne sag via kammeradvokaten - samarbejder med, til enhver tid lever op til gældende habilitetsregler," udtaler han i torsdagens udgave af Børsen.



Imidlertid undrer advokat Kåre Pihlmann sig over, at oplysningen skulle være ny for Skattestyrelsen. Han henviser til, at Solo Capitals kontorer blev ransaget tilbage i 2015.



I øvrigt oplyser advokaten, at han har modtaget kopi af fire fakturaer udstedt af Pinsent Masons til Solo Capital på i alt cirka 300.000 kroner. Rådgivningen fandt sted i 2011 og 2012.



"Jeg kan oplyse, at min klient var tilfreds med rådgivningen fra Pinsent Masons og udmærket forstår Skats ønske om tillige at være repræsenteret af Pinsent Masons, der yder fortræffelig og kompetent rådgivning," siger advokat Kåre Pihlmann.



De danske myndigheder har anlagt en stribe retssager blandt andet i USA og Storbritannien i et forsøg på at få nogle af de mange millioner tilbage i statskassen. Der er tale om civile sager med krav om erstatning. I alt skal statskassen uberettiget have udbetalt 12,4 milliarder kroner.



Desuden er Bagmandspolitiet beskæftiget med at rejse en eller flere straffesager. Efterforskningen foregår i et samarbejde med myndigheder i flere andre lande og i regi af Europol.



