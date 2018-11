Vandværker vinder skattesag om milliarder i Højesteret

Opdateret kl. 12.34 - De danske vandværker vinder en principiel skattesag i Højesteret. Østre Landsret havde i januar ellers givet Skat medhold i sagen.



Sagen er blevet kaldt Danmarks største skattesag, fordi vandværkerne har ment, at den samlede regning kunne løbe op i 36 milliarder kroner.



Sagen strækker sig tilbage til 2009, hvor Folketinget besluttede, at kommunernes vandselskaber skulle ændres til aktieselskaber.



Der har i den forbindelse været uenighed om, hvordan værdien af vandværkerne skulle opgøres.



Vandværkerne har ment, at prisen på bygninger og anlæg er sat for lavt, og dermed har de fået lavere fradrag end ellers.



Sagen har været ført af de to organisationer Danva og Danske Vandværker mod Skatteministeriet.



Sagen har været anlagt af Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vand A/S som prøvesager.



Men dommen kan også få betydning for 273 andre vandselskaber.



/ritzau/