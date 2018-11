Britta Nielsen og sydafrikanske myndigheder er enige om udlevering til Danmark

Der er enighed mellem de sydafrikanske myndigheder og den svindelsigtede Britta Nielsen om, at hun skal sendes hjem til Danmark.



Det oplyser Britta Nielsens sydafrikanske advokat Piet du Plessis i et retsmøde torsdag. Aftalen går på, at hun hurtigst muligt skal udleveres til Danmark.



Det rapporterer B.T., Ekstra Bladet og TV2, der er til stede i retten.



Britta Nielsen blev torsdag ført ind i retssalen i Randburg Magistrate Court.



På tv-billeder kan man se den 64-årige kvinde, der har sort hår og er iført en mønstret bluse. Hun sidder stille og veksler kort nogle ord med en af sine sydafrikanske advokater, Stiaan Krause.



Retsmødet torsdag drejer sig om, hvorvidt Britta Nielsen kan blive udleveret til Danmark. Hun har selv gennem sin advokat tidligere meddelt, at hun gerne vil hurtigt til Danmark.



I en erklæring fra den svindelmistænkte Britta Nielsen, som læses op af Piet du Plessis i retten, oplyser Britta Nielsen, at hun ikke vil modsætte sig udlevering.



Hun vil frivilligt følge med danske betjente hjem til Danmark, lyder det. Hun meddeler også, at hun er klar over, at udleveringen betyder, at hun kan blive anklaget i Danmark.



Det er endnu uvist, om retten allerede torsdag vil tage stilling til udleveringen.



Britta Nielsen var gennem 40 år ansat i Socialstyrelsen. Her var hun en betroet medarbejder, som var såkaldt superbruger af styrelsens it-systemer.



Bagmandspolitiet mistænker, at hun gennem sit arbejde har overført mindst 111 millioner kroner til sig selv.



I sagen er tre sigtet for hæleri. Den ene - en dansk mand - blev anholdt 30. oktober i den internationale lufthavn i Johannesburg. Han skal også i retten i Sydafrika torsdag. Det bliver dog i en ret i Kempton Park.



Allerede i retsmødet med Britta Nielsen oplyser advokat Piet du Plessis, der også repræsenterer manden, at den anholdte mand også er indstillet på hurtigt at lade sig udlevere.



