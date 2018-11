Det sker i dag: Jarlov skal grilles i Danske Banks hvidvasksag

Ny regnskabsbølge

I dag ser endnu en stribe regnskaber dagens lys. Det er blandt Chemotecs regnskab for første kvartal, Matas' regnskaber for andet kvartal og ISS', Scandinavian Tobaccos, Monberg & Thorsens, Bioportos og Cbrains regnskaber for tredje kvartal. Også den unoterede realkreditkæmpe Nykredit er klar med nye tal, og det sker omkring klokken 8.00. Hvis man interesserer sig for, hvad der sker på Esplanaden hos A.P. Møller-Mærsk, er der også grund til at holde øje med det nye regnskab fra en af de helt store rivaler Hapag-Lloyd.



Flere tal for boligmarkedet

Den finansielle sektors organisation, Finansdanmark, er klar med nye tal for, hvor stort boligudbuddet var i oktober. Tallene kan give et fingerpeg om tempoet - og især tempoet i København, der ser ud til at have ramt en prismur, som har sendt køberne ud af byen.



Jarlov grilles om hvidvask

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er kaldt i samråd om Danske Banks hvidvasksag. Han skal blandt andet redegøre for konsekvenserne for samfundsøkonomien, hvis Danske Bank får et større milliardsmæk i bøde i USA. Jarlov skal også redegøre for de henvendelser, der er kommet fra udenlandske myndigheder og for risikoen for en nedjustering af Danmarks kreditværdighed.