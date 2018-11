Det skriver medierne: Møller-familien bliver Ole Andersens bøddel

A.P. Møller Holding kræver et formandsskifte i Danske Bank allerede nu frem for at vente til den ordinære generalforsamling i foråret 2019.Netcompany opjusterer forventningerne for året, efter at selskabet i sit regnskab for årets tredje kvartal offentliggjorde, at omsætningen er steget med 45 pct.Finansiel Stabilitet, der er oprydningsselskab for staten i forbindelse med oprydningen af Amagerbankens konkursbo, kan ikke vurdere regningerne fra Kammeradvokaten, der indtil videre har kostet 96 mio. kr.Skandalen om hvidvask for milliarder i Danske Bank får nu storaktionæreren A.P. Møller Holding til at kræve udskiftning på formandsposten i landets største bank. Ole Andersen stopper som formand, mens Karsten Dybvad køres i stilling som efterfølger.Poul Due Jensens Fond, der ejer Grundfos, får - efter stor uro i fonden - Kim Nøhr Skibsted, der tidligere har været koncernkommunikationsdirektør i Grundfos, som ny direktør.Pandoras beslutning om at fremlægge flere dele af sin strategiplan kan skræmme kandidater til stillingen som topchef, mener flere analytikere.Danish Crown varsler større fokus på Asien, efter at selskabet har indgået en milliardaftale med internetgiganten Alibaba./ritzau/FINANS