Sydafrikansk politi fandt to diamanter i en taske, som skulle gives til den anholdte, hælerisigtede danske mand i sagen om svindlen for mindst 111 millioner kroner.



Den hælerisigtede blev anholdt i Sydafrika tirsdag i sidste uge. Senere samme dag blev tasken ifølge de sydafrikanske myndigheder forsøgt afleveret på politistationen af en partner til den sigtede, oplyser ministeren.



Lederen af specialenheden Hawks fortæller til Ekstra Bladet, at politiet endnu ikke ved, hvor meget diamanterne er værd.



Den sydafrikanske minister for politiet, Bheki Cele, oplyser, at den hovedmistænkte Britta Nielsen ved sin anholdelse havde et beløb svarende til 291.000 kroner på sig.



/ritzau/