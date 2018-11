Pandora-direktører talte aktiekursen fra minus til plus på 34 min - nu falder aktien igen

Aktien i Pandora vendte udviklingen og var kort før frokost gået i plus, efter at have været i minus det meste af formiddagen efter offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal.



Både finansdirektør Anders Boyer og driftsdirektør Jeremy Schwartz har åbenbart den virkning på investorerne, da de på en telekonference lægger kortene på bordet og indrømmer, at tredje kvartal var skuffende, strategien skal strammes op og 2019 også bliver et udfordret år for smykkeselskabet.



- Man når langt tillidsmæssigt med ærlig og overbevisende kommunikation. Det Anders Colding Friis og Anders Vekslund aldrig var i stand til i forbindelse med telekonferencer - er lykkedes for Anders Boyer og Jeremy Schwartz på 34 minutter, lyder dommen fra Søren Løntoft Hansen, der er analytiker i Sydbank.



Anders Colding Friis og Anders Vekslund er henholdsvis tidligere topchef og tidligere finansdirektør i Pandora.



En aktie i Pandora steg tirsdag middag med 1,5 pct. til 394,70 kr. Tirsdag ved 14-tiden falder aktien 2 pct. til 381,20 kr.



/ritzau/FINANS