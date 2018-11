Lettelse over konkurrentens regnskab sender Vestas-aktien i vejret: Stiger over fem pct

Der er god gænge i Vestas-aktien tirsdag inden middag, hvor den frister en tilværelse som etter i det danske C25-indeks med en stigning over 5 pct. til 425 kr.



Det er et regnskab fra konkurrenten Siemens Gamesa, som skaber positive vinde for Vestas-aktien, vurderer børsmægler Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier.



"Vi har kigget efter forventningerne til næste år, fordi prispresset, vi begyndte at se for et til halvandet år siden, begynder at vise sig i bøgerne nu," forklarer han.



"Når vi renser Siemens Gamesas forventning til næste års EBIT-margin, er der underliggende et fald på 0,3-1,8 pct.point i forhold til indeværende."



"Bekymringen i markedet har været, om Vestas' forventninger til marginen ligger for højt i det kommende regnskabsår. Men når vi kigger på konsensus, er der regnet et fald på 1,3 pct.point ind i marginen. Det er altså "in line"," og derfor ikke så slemt, som nogle kunne frygte, vurderer børsmægleren.



EBIT-margin var på 7,6 pct., mens analytikernes prognose kun var omkring 7,1 pct. ifølge Bloombergs tal. I det nyligt startede regnskabsår spår Siemens Gamesa en samlet omsætning på mellem 10 og 11 mia. euro og en EBIT-margin på mellem 7 og 8,5 pct.



Konkurrenten bliver stærkere



Siemens Gamesas regnskab viser ifølge Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen, lovende takter. Det justerede driftsresultat, EBIT, endte på 693 mio. euro, hvilket var mere end analytikernes forventning. Det lød på 660,6 mio. euro ifølge Bloomberg News.



Det tegner til, at Siemens Gamesa over de næste kvartaler bliver en større konkurrent for Vestas, mener han.



"Selskabet kommer i mål med mange af de forandringer, der er planlagt, og derfor kan der fokuseres mere på at vinde markedsandele," lyder ræsonnementet.



Det er dog den eneste negative nyhed for Vestas i konkurrentens regnskab, hvilket også er grunden til, at den danske vindaktie tirsdag er i høj kurs.



"Rigtig mange investorer kigger på vindindustrien med stor skepsis i øjeblikket, og der må man bare sige, at Siemens Gamesa viser, at der – for de stærke spillere – er masser af muligheder for at tjene penge i industrien," vurderer Jacob Pedersen.



Vestas præsenterer sit regnskab for tredje kvartal onsdag klokken 8.30.



/ritzau/FINANS