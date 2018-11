William Demant vokser fortsat bredt og mere end markedet

William Demant Holding har fortsat haft god fart i forretningen i andet halvår frem til tirsdag, hvor selskabet har leveret en periodemeddelelse for tredje kvartal, der dækker perioden helt frem til offentliggørelsen.



Derfor skønner selskabet, at det fortsat vokser mere end markedet i det meste af forretningen og dermed tager markedsandele.



Særligt engrossalget af høreapparater, der er den klart største forretningsaktivitet har fortsat udviklet sig positivt som følge af topproduktet, Oticon Opn, men også lanceringen af en stribe nye produkter i lidt lavere prisklasser, der allerede har været med til at øge stykvæksten.



- Den organiske vækst i høreapparater har været drevet af stærk præstation i engrosforretningen, der som følge af Oticon Opns fortsatte succes og den stærke fremdrift, som Bernafon og Sonic har oplevet, har øget sin markedsandel målt i værdi. Vi ser fortsat øget salg af value-added-produkter og tilbehør som eksempelvis vores genopladelige løsning og Connectclip, skriver William Demant Holding i sin meddelelse.



- For at opretholde vores førende position foretager vi fortsat store investeringer i forskning og udvikling, og for at understøtte vores stykvækst har vi for nyligt lanceret adskillige nye produkter i alle brands, deriblandt i øret-apparater og produktfamilier i Essential-kategorien, der alle er baseret på vores nyeste teknologiplatform, fortsætter selskabet.



I forretningen for detailsalg af høreapparater har væksten fortsat været afdæmpet og i lavt gear, og det vil formentlig fortsætte året ud. I forretningen for cochlear-implantater, der hører under den kirurgiske division, Oticon Medical, er der fortsat blevet taget markedsandele efter lanceringen af et nyt produkt, men William Demants beslutning om at nedskalere aktiviteterne på visse markeder med lidt lavere priser har dog trukket lidt ned der, fremgår det af periodemeddelelsen.



- Vi har set en negativ effekt på salget som følge af vores beslutning om at reducere vores aktivitetsniveau på nogle CI-markeder med lavere priser, og det er derfor sandsynligt, at høreimplantater vil generere lavere vækst i andet halvår end i første halvår, hvor den organiske vækst var 9 pct., skriver William Demant Holding.



/ritzau/FINANS