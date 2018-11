Medie: Widex udskyder kæmpefusuion

Det privatejede danske høreapparatselskab Widex har trukket sin anmeldelse om at fusionere med tyske Sivantos, det tidligere Siemens Hearing, tilbage fra EU-Kommissionen, skriver Medwatch tirsdag morgen.



EU-Kommissionens kontor for konkurrence bekræfter nyheden over for MedWatch.



"Som det er deres ret, har parterne den 30. oktober valgt at trække anmeldelsen tilbage, hvorved Kommissionens undersøgelse stilles i bero," skriver en talsmand for EU-kommisionen i en mail til MedWatch.



Parterne offentliggjorde planer om fusion tidligere i 2018. En sammenlægning, der vil skabe en samlet enhed, der størrelsesmæssigt overstiger konkurrenten GN Hearing og kommer helt op i nærheden af danske William Demant Holding og schweiziske Sonova.



EQT og Widex anmeldte deres intention om at sammenlægge Widex og Sivantos aktiviteter i et Joint Venture den 3. oktober 2018, oplyser kommisionen.



Ifølge reglerne har kommissionen 25 arbejdsdage til at behandle anmeldelsen om fusionen, men den proces er altså nu ophørt, efter at Widex 30. oktober valgte at trække sig.



Tavs om baggrund



Widex bekræfter, at ansøgningen er trukket tilbage, men vil ikke over for Medwatch fortælle baggrunden til, at høreapparatfusionen nu er kørt af sporet.'



"Jeg kan bekræfte, at vi har trukket vores ansøgning tilbage, men vi kan ikke kommentere nærmere om baggrunden for vores beslutning," siger Andrew Arnold, pressechef i Widex til MedWatch.



Han siger dog samtidig, at selskaberne bag fusionen stadig har planer om at gennemføre fusionen, og vil indsende en ny ansøgning i nærmeste fremtid.



Dermed venter selskaberne fortsat at kunne lukke fusionen inden for de 6-12 måneder, der blev meldt ud i forbindelse med handlens offentliggørelse, og parterne venter nu, at få EU Kommisionens godkendelse af fusionen i første halvår af 2019.



Verdens tredjestørste producent



Den planlagte fusion vil skabe verdens tredjestørste producent af høreapparater, lige efter danske William Demant og schweiziske Sonova.



Det fælles selskab er værdisat til 52 mia. kr. og vil omsætte for 10 mia. kr. årligt.



Familiedynastierne bag Widex, Tøpholm- og Westermann-familierne, kanaliserer et milliardbeløb ind i det nye selskab, for at sikre, at ejerfamilierne opnår et ligeligt magtforhold med kapitalfonden EQT, der ejer Sivantos.



"Vi har lavet en aftale med EQT, som i høj grad sikrer, at vi på langt sigt kan køre det videre som et familiefirma, og det var hovedmålet for os," sagde Jan Tøpholm, formand for Widex og efterkommer til stifterne af den 60 år gamle producent af høreapparater, da fusionsaftalen blev offentliggjort.



Selvom Sivantos har en markedsandel, der er tæt ved tre gange større end Widex', der sidder på 7 pct. af markedet, så ender de to parter med at styre selskabet i et ligeværdigt fællesskab.