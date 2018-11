Netcompanys omsætning er steget med 55 pct.: Opjusterer forventningerne

Netcompanys regnskab for årets første ni måneder viser markant vækst i omsætningen. Overskuddet har dog svært ved at følge med.



Det viser regnskabet for de første ni måneder af 2018 for selskabet, der er nyligt ankommet på fondsbørsen.



- I tredje kvartal har vi justeret vores vækstrate til et langsigtet bæredygtigt niveau. Det kræver hård prioritering af forretningsmuligheder og endda at sige nej til nogle.



- Vores fortsatte vækst og marginer er afhængige af at sikre en fortsat kvalitet til vores kunder, skriver administrerende direktør for Netcompany André Rogaczewski i regnskabet.



Omsætningen er steget til 1,5 milliarder kroner i de første ni måneder af året, en stigning på 55,2 procent. Nettoresultatet er dog kun steget med 11,7 procent til 112,8 millioner kroner.



Selskabet er da også i gang med en stor ekspansion.



- I tredje kvartal bød vi 308 nye medarbejdere velkommen og fortsatte med at vinde markedsandele, skriver Netcompany.



Opjusterer forventningerne



Selskabet opjusterer forventningerne til 2018. Den lyder nu på en vækst i omsætningen på 42-44 pct. Tidligere var forventningen et resultat i toppen af intervallet 37-42 pct.



Selskabet ser nu en EBITA-margin på 25-25,5 pct. Tidligere var forventningen et resultat i den lave ende af 24,5-27,5 pct.



Målt på den organiske vækst venter Netcompany nu en fremgang på 24-26 pct. Tidligere forudså Netcompany en vækst i toppen af intervallet 20-25 pct.



/ritzau/