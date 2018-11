Det sker i dag: Bliver Trump lammet efter midtvejsgyser i USA?

Midtvejsvalg i USA

Dagens med afstand største begivenhed finder ikke sted i Danmark, men derimod i USA. Amerikanerne går til midtvejsvalg tirsdag, og her er alle 435 pladser i Repræsentanternes Hus i spil samt 33 pladser i Senatet. Som det ser ud lige nu, står den amerikanske præsident Donald Trump, der lige nu har flertal i begge kamre, til at miste Repræsentanternes Hus. Det kan betyde, at det bliver svært for Trump at gennemføre sin politik, nøjagtigt som det skete for Obama. Følg livebloggen på borsen.dk tirsdag aften og få analyser og reaktioner både aften og nat.



Finansloven på bordet

Måske har finansminister Kristian Jensen (V) og Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl et TV tændt i hjørnet af forhandlingslokalet for at følge valget i USA. De mødes i hvert fald kl 18.30 for at forhandle om finansloven for 2019.

18:30 København Forhandlinger om ny finanslov



Fra Pandora til Parken

Der pibler masser af regnskaber frem tirsdag. Smykkekoncernen Pandora, der har været under pres gennem længere tid og er faldet 40 pct. i værdi i år, lægger ud klokken 7.30. Store selskaber som IC Company, Netcompany, William Demant og Parken Sport & Entertainment følger trop med friske tal.

/Horn