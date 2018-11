Det skriver medierne: Novozymes rammer endnu en gang forbi vækstmål

Novozymes har de seneste 10 år lovet vækst og nye milliardforretninger, men vækstmålene bliver sjældent indfriet. Nu er aktiemarkedet begyndt at stille spørgsmålstegn ved enzymkoncernen som en højvækstsvirksomhed.Japanske milliardopkøb af danske realkreditobligationer for mere end 60 mia. kr. øger risikoen for et rentechok ved en økonomisk nedtur. Udlandet ejer nu 3 af 10 obligationer bag vores fastforrentede lån.Store udsving på det danske aktiemarked får flere selskaber med planlagte børsnoteringer til at droppe planerne.En række selskaber, der har overført penge gennem Danske Banks estiske filial, er stadig aktive. Eksperter frygter, at selskaberne fortsat er indblandet i hvidvask i andre banker.Flere rådgivere og kapitalfonde frygter, at markedet for virksomhedshandler bremser op, og der venter en nedtur.Danske Bank oplever i øjeblikket en mindre kundeflugt. Ekspert mener, at der er en direkte sammenhæng mellem hvidvasksagen og afgangen af kunder./ritzau/FINANS