Skanska sælger sit hidtil største boligprojekt i Danmark for 870 mio

Skanska A/S har netop afleveret et nyt boligområde tæt på Amager Strandpark.



Projektet der er færdigbygget hedder Øresund Park, og er solgt til Balder Danmark A/S.



Det er Skanskas hidtil største boligprojekt med en kombination af lejligheder, der minder om rækkehuse, almindelige lejligheder og penthouseboliger.



Området består af boligblokke på op til syv etager og et tårn på 13 etager. Hertil kommer 210 parkeringspladser i P-kælder og på terræn.



Det nye boligområde ligger 4 km fra København centrum. Øresund Metrostation og Amager Strandparks park- og strandarealer ligger i nærheden.



"Med færdiggørelsen af Øresund Park er vi samtidigt med til at afslutte byggeriet i hele området. Vi udviklede boligerne Øresund Strandpark i 2002-2008 og det er en fornøjelse i dag at levere 438 boliger af en høj standard til Balder Danmark A/S," siger Peter Nymann, direktør i Skanska A/S.



Det svenske ejendomsselskab Balder Danmark A/S har investeret 870 mio. kr. i boligerne. Projektet er også det største nybyggede projekt i ejendomsselskabets danske portefølje.



"Det er et referenceprojekt for flere fremtidige byggerier i Balder-regi," siger Jacob Hovmøller, Projektchef Balder Danmark A/S.



Det er Henning Larsen Architects, som har tegnet Øresund Park med bl.a. penthouselejligheder i op til 13. etage.



"Vi har givet et unikt bud på hvordan fremtidens Københavnske karréer kan se ud." siger Partner, Design Director, Architect MAA, Søren Øllgaard.



























Om Skanska Skanska har udviklet mere end 400.000 kvadratmeter erhvervs- og boligprojekter i Storkøbenhavn og har blandt andet stået bag udviklingen af Midtermolen, Kalvebod Brygge, Havneholmen, Øresund Park og det igangværende projektudviklingsområde Scanport ved Københavns Lufthavn.



Skanska-koncernen er en af verdens førende projektudviklings- og entreprenørkoncerner med hjemmemarkeder i Europa og USA med over 40.000 medarbejdere på verdensplan og en omsætning i 2017 på 161 mia. SEK. (se mere på: www.skanska.dk)



Fakta om Øresund Park - 438 boliger bestående af rækkehuse (dobbelthøje lejligheder), lejligheder og penthouse - Øresund Park er en færdiggørelse af Øresund Strandpark der stod færdigt i år 2000 - 5 boligblokke: 4 boligblokke på op til 7 etager og 1 tårn på 13 etager - 210 parkeringspladser i P-kælder og på terræn.