Syv personer er på hospitalet efter skyderi nær Göteborg

Syv personer er blevet bragt til hospitalet efter en skudepisode i byen Mölnlycke uden for Göteborg i Sverige lørdag aften.



Det oplyser svensk politi søndag morgen ifølge SVT. Det ligger ikke klart, hvilke skader der er tale om, og hvor alvorlige de er, lyder det.



Ann-Christine Löfstrand, der er vagtchef ved politiregionen Väst, bekræftede tidligere søndag over for det svenske medie Expressen, at der har været et skyderi.



"Jeg kan bekræfte, at der har været et skyderi, og at der er flere sårede personer," siger hun til Expressen.



Politiet modtog lørdag klokken 21.21 en anmeldelse om et skyderi. Omkring klokken et natten til søndag oplyste politiet i en pressemeddelelse, at skyderiet skete ved et festlokale, skriver Expressen.



Pressetalsmand i politiregionen Väst Tommy Nymann oplyser dog, at der ikke kun har været en hændelse et enkelt sted.



"Det er et hændelsesforløb, som spreder sig over flere steder inden for et geografisk lille område. Der er mange tråde, som skal redes ud," siger Tommy Nymann til SVT.



Ifølge nyhedsbureauet TT er en undersøgelse om drabsforsøg blevet indledt. Flere personer er også blevet bragt til afhøring.



Teknikere fra politiet har natten til søndag afspærret området omkring festlokalet for at undersøge det nærmere.



Freelancefotografen Mikael Berglund kunne tidligere på natten søndag også berette om et stort opbud af både politibiler og ambulancer.



"Der er politibiler overalt lige nu. Jeg har lige set en ambulance blive eskorteret af politiet," sagde han til SVT cirka klokken elleve lørdag aften.



