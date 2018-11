Tesla-stifter tøver efter Saudi-mord på journalist

Tesla-stifter Elon Musk er tilsyneladende ikke så lun på penge fra Saudi Arabien, som han har været.



Det skriver den amerikanske nyhedstjeneste CNBC.



I august vakte det temmelig stor opsigt, at Musk i et tweet luftede en idé om at købe Tesla af børsen til 420 dollar pr. aktie.



Og det gjorde han, forklarede han senere, fordi han "adskilllige gange" var blevet kontaktet af saudier, som syntes, at det ville være en god idé.



Det blev som bekendt ikke til noget.



Siden har verden så set Saudi Arabien diske op med adskillige og meget forskellige forklaringer på, hvad der skete, da den systemkritiske, saudiske journalist, Jamal Khashoggi, blev myrdet på den saudiske ambassade i Tyrkiet.



Den indtil videre sidste forklaring går bl.a. på, at mordet var planlagt.



Det har så fået CNBS til at spørge Elon Musk, om man nu - med det in mente - kunne finde på at tage imod saudiske penge.



Og til det svarer han:



"Det ville vi nok ikke, tror jeg," siger Musk, der har følgende kommentar til mordet på journalisten:



"Det lyder ret slemt (bad, red.) Så det er ikke godt. Det er slemt."



Der er saudier - og der er saudier



Tesla-chefen siger dog i samme åndedrag, at der kan være forskel på, hvorfra saudipenge kommer.



"Jeg tror, vi skal holde os for øje, at der er et helt land... Der er mange gode mennesker i Saudi Arabien - og saudier, der bor uden for Saudi Arabien.



Så jeg tror ikke, man kan skære alle over én kam," siger Musk om Saudi Arabiens interesse i at investere i USA.



Milliarderne flyder i Silicon Valley



Saudiske penge flyder f.eks. i forvejen i rigt mål i det innovative Silicon Valley i Californien.



Ifølge CNBC er Saudi Arabiens Public Investment Fund (PIF) en stor bidragyder til Softbanks 100 mia. dollar store Vision Fund, der har pløjet masser af kontanter ned i Silicon Valleys iværksætterøkonomi.



Og flere milliarder skulle angiveligt være på vej - også fra Saudi Arabien.



Forholdet mellem Softbank og Saudi Arabien lader dog på det seneste til at være blevet noget usikkert efter mordet Khashoggi-affæren, skriver CNBC.