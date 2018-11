Selfie-kvinde beskadiger Salvador Dali-værk

Relateret indhold Tilføj søgeagent Dali Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Dali

En tegning af den spanske kunstner Salvador Dali blev beskadiget, da en ung kvinde forleden ville tage en selfie på et galleri i den russiske by Jekaterinburg.



Tegningen, der er en del af serien "Los Caprichos", blev væltet, da kvinden poserede med den i baggrunden, skriver statslige russiske medier ifølge nyhedsbureauet dpa.

Et andet værk af Francisco Goya var også i fare, men her blev kun rammen og glasset beskadiget.



En repræsentant for galleriet fortæller til nyhedsbureauet Tass, at kvinden og tre af hendes venner "opførte sig meget upassende".



Selfie-kvinden slipper dog med en advarsel, da galleriet ikke vil melde episoden til politiet.



