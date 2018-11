Rapport: Krav til grisevelfærd overtrædes gang på gang

Syge grise, der ikke får behandling, og grise, der ikke har adgang til rodemateriale som for eksempel halm at stikke trynerne i.



Sådan lyder to af de hyppigste problemer hos svinebesætninger i Danmark.



Det viser Fødevarestyrelsens nye rapport "Dyrevelfærd i Danmark 2018". I den konstateres det, at krav til grises dyrevelfærd gang på gang overtrædes.



Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet var det 40 procent af de kontrollerede svineproducenter, der ikke overholdt reglerne i 2017.



Det er en markant stigning i forhold til 2016. Her var det 33 procent, der ikke overholdt reglerne.



Minister ærgrer sig



"Jeg er ærgerlig over, at så mange svineproducenter ikke passer ordentligt på deres dyr," siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en pressemeddelelse.



"Vi skal sætte hårdere ind, og næste år vil markant flere svineproducenter blive kontrolleret på dyrevelfærden," lyder det fra ministeren.



Tiltaget er positivt og tiltrængt, for problemerne er store.



Det mener direktør for Dyrenes Beskyttelse Britta Riis.



"Det er dybt bekymrende, for det er jo strengt nødvendigt, at producenterne passer deres dyr ordentligt. Det er helt basalt for dyrene, at de bliver behandlet, når de er syge," siger hun.



Forbeholden ros



I Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse oplyses det, at kontrollerne vil holde sig inden for det nuværende budget. Og der står intet om, i hvilket omfang antallet af kontroller vil blive øget.



Derfor kommer rosen fra Dyrenes Beskyttelse også med forbehold.



"Min bekymring er, at det skal ske inden for det eksisterende budget. Så må der jo alt andet lige skæres ned på andre kontroller, og det vil være uacceptabelt," siger Britta Riis.



Kan skyldes flere forhold



Fødevareministeren understreger i pressemeddelelsen, at stigningen i antallet af overtrædelser ikke alene skyldes, at problemet er blevet mere udbredt.



"Jeg er med på, at årsagerne til stigningerne kan skyldes flere forhold, herunder at Fødevarestyrelsen går målrettet efter dem, der har svært ved at overholde reglerne.



Men ansvaret for at behandle dyrene professionelt ligger hos landmænd og transportvirksomheder," siger Jakob Ellemann-Jensen.



Dansk Svineproducenter oplyser, at de vil kommentere rapporten i løbet af lørdagen.



/ritzau/