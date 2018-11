Rosenborg beholder Bendtner trods voldsdom

Fodboldklubben Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, siger, at klubben holder fast i Nicklas Bendtner trods angriberens voldsdom.



- Han fortsætter i klubben. Vi tager afstand fra det, der er sket, og så tager vi vare på Bendtner, siger hun til TV2.



Bendtner modtog fredag en dom på 50 dages ubetinget fængsel for vold mod en taxachauffør. En dom han valgte at anke til frifindelse på stedet.



Tove Moe Dyrhaug slog samtidig fast, at Nicklas Bendtner også er i spil til Rosenborgs kamp allerede i weekenden.



/ritzau/