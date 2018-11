Bendtner får 50 dages fængsel for vold mod chauffør

Københavns Byret straffer fodboldspilleren Nicklas Bendtner med ubetinget fængsel i 50 dage for vold mod en taxachauffør i København.



Sammenstødet mellem de to mænd medførte, at chaufføren brækkede sin kæbe. To måneder senere plages han stadig af skaderne.



Den 30-årige Rosenborg-angriber har hævdet, at angrebet skete i selvforsvar. Samtidig har han kategorisk afvist anklagen om, at han fulgte slaget op med et spark. Men den forklaring har retten valgt at forkaste.



- Retten ser ingen grund til at fritage Bendtner for straf på grund af nødværge, siger retsformanden.



- Vi har dømt for vold. Faktisk temmelig grov vold. Vi har også lagt vægt på skaden, som ikke var helt uvæsentlig, lyder det videre.



Den skæbnesvangre episode fandt sted for knap to måneder siden.



Lørdag den 8. september havde Bendtner været i byen med modelkæresten Philine Roepstorff, og ud på natten satte parret sig ind på bagsædet af en taxa i det centrale København.



Da chaufføren ifølge Bendtner kørte en uhensigtsmæssig vej, valgte parret at forlade vognen. Vel at mærke uden at betale regningen på 52 kroner.



De t gjorde chaufføren vred, og da han nogle minutter senere kastede en genstand - formentlig en tom dåse - efter Bendtner og kæresten , gik den 30-årige fodboldspiller til angreb.



Anklagemyndigheden havde også rejst tiltale mod den 31-årige chauffør. Påstanden var, at dåsekastet kunne betegnes som forsøg på vold. Men på det punkt har Københavns Byret valgt at frifinde.



Ud over en plet på straffeattesten kan dommen også få sportslige konsekvenser for Nicklas Bendtner.



Landstræner Åge Hareide har for længst slået fast, at det er "utænkeligt" med en voldsdømt spiller på landsholdet.



Det sidste ord er dog langt fra sagt i sagen. Få minutter efter dommen oplyser forsvarer Anders Németh, at den ankes til landsretten. Her vil kravet igen være frifindelse.



/ritzau/