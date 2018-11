Inhabile Bruun & Hjejle udtræder af pensionskassers slagsmål mod OW Bunker-bestyrelse

De 24 pensionskasser anført af ATP og PFA, der kræver 834 mio. kr. i erstatning efter oliehandelsselskabet OW Bunkers konkurs i 2014, bliver nu tvunget til at finde en ny advokat til en del af deres søgsmål.



Hidtil har Bruun & Hjejle-partneren Karsten Kristoffersen fungeret som advokat for pensionskasserne i den del af slagsmålene, der er rettet mod bestyrelsen, børsbankerne Morgan Stanley og Carnegie samt mod konkursboet efter OW Bunker og mod den tidligere ejer – kapitalfonden Altor.



Men en ny kendelse i Advokatnævnet betyder, at pensionskasserne nu dropper samarbejdet med Bruun & Hjejle for så vidt angår sagerne mod den tidligere bestyrelse i OW Bunker og sagerne mod konkursboet efter OW Bunker.



Det oplyser underdirektør og juridisk chef i ATP, Tomas Krüger Andersen, der er talsmand for konsortiet af pensionskasser bag søgsmålet.



"Vi fortolker den sådan, at Bruun & Hjejle skal udtræde af sagen i forhold til bestyrelsen og konkursboet, men ikke i forhold til Altor og emissionsbankerne. Det er aftalt med Bruun & Hjejle, at de udtræder af den del, der vedrører bestyrelsen og konkursboet," siger han.



Ikke første gang



I stedet bliver det advokat René Offersen, der skal repræsentere de danske pensionskasser i opgøret mod den tidligere bestyrelse og konkursboet.



Det er ikke første gang, Bruun & Hjejle må trække sig fra en del af pensionskasserne sag.



For et år siden slog Advokatnævnet fast, at Bruun & Hjejle-advokaten havde handlet i strid med god advokatskik. Bruun & Hjejle havde nemlig i 2014 rådgivet den nu afdøde adm. direktør for OW Bunker, Jim Pedersen, og nævnet mente, det medførte en risiko for interessekonflikt.



Dengang valgte Bruun & Hjejle dog kun at udtræde af den del af sagen, der vedrørte slagmålet med den tidligere ledelse, mens man fortsatte som advokat på resten af OW Bunker-komplekset.



Men det var ikke i orden, fastslår Advokatnævnet i den nye kendelse.



"Advokatnævnet finder, at advokat Karsten Holst Bork Kristoffersen ved alene at udtræde af sagerne i forhold ti de sagsøgte, der udgjorde ledelsen i O. W. Bunker & Trading A/S, ikke er udtrådt af sagskomplekset i tilstrækkeligt omfang," skriver nævnet i den nye kendelse.



Advokat ikke tilfreds



Det var John Korsø Jensen, der som advokat for boet efter Jim Pedersen, havde slæbt Bruun & Hjejle i Advokatnævnet.



Han er ikke tilfreds med, at Bruun & Hjejle nu igen kun udtræder af en mindre del af sagskomplekset.



"For mig at se siger den kendelse rimelig klart, at man skal udtræde i forhold til alle deltagere i sagskomplekset, og den salamimetode som der nu åbenbart lægges op til, opfylder efter min opfattelse ikke de betingelser".



Vil du så indbringe sagen for nævnet på ny?

"Det vil jeg tage stilling til, når jeg ser hvad der sker," siger John Korsø Jensen.



Tomas Krüger Andersen vil ikke forholde sig til risikoen for, at sagen på ny bliver indbragt for nævnet.



"Det har vi ikke nogen holdning til. Vi forholder os til det, der er sket i dag, men ikke, hvad der måtte ske fremad," siger Tomas Krüger Andersen.



Men I var vel også med ved vurderingen af, hvad rækkevidden af den tidligere kendelse i nævnet skulle være?

"Det er korrekt".



Der må I jo så have fejlvurderet hvad der skulle til for at leve op til god advokatskik?

"Vi forholdt os dengang til den rådgivning vi fik fra Bruun & Hjejle og deres advokat, som er Kammeradvokaten, og vi havde ingen grund til at tro andet. Men det var en for snæver fortolkning af nævnets kendelse.



Men ifølge Korsø foretager I så nu igen en for snæver fortolkning af nævnets kendelse. Og derfor er mit spørgsmål bare, om det så ikke vil være bedre at tage et clean cut og finde en ny advokat til hele sagskomplekset, så I ikke risikerer en ny nævnsindbringelse?

"Vi ønsker så vidt muligt at bruge den advokat, vi har valgt. Vi tager selvfølgelig advokatnævnets kendelse til efterretning, sådan som vi fortolker den," siger Tomas Krüger Andersen.



Træt af sag om proces



Han har tidligere sagt, at han er træt af at skulle bruge tid og energi på at drøfte rene processpørgsmål i stedet for at fokusere på, hvorvidt nogen i OW Bunker har handlet ansvarspådragende. Det er han fortsat træt af.



Hvad tænker du så overordnet om, at der har været den strid?

"I en så stor og kompleks en sag som denne kører der utroligt mange sideløbende spor, og det her er et af dem, og det forholder vi os bare til," siger ATP-chefen.



John Korsø Jensen og de andre advokater bag indbringelsen af sagen for nævnet havde også anmodet om at nævnet skulle pålægge Bruun & Hjejle at udtræde fuldt ud af hele sagkomplekset.



Men det valgte nævnet ikke at tage til følge, hvilket Tomas Krüger Andersen ser som bevis på, at nævnet mener, at det er tilstrækkeligt at Bruun & Hjejle nu udelukkende repræsenterer pensionskasserne i sagerne mod Altor og emissionsbankerne.



"Vi noterer os, at nævnet var blevet opfordret til at pålægge Bruun & Hjejle at træde ud af hele sagen, men det valgte nævnet ikke at gøre," påpeger han.