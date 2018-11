Nykredit: Optimismen i amerikansk industri falder

De amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i fremstillingsindustrien, ISM, faldt i oktober til indeks 57,7 fra 59,8 i måneden før, viser tallene fra Institute of Supply Management torsdag.



- Det er måske en reaktion på effekterne af Trumps handelspolitik, at erhvervstilliden i industrien begynder at vige, lyder det fra Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, i en kommentar.



- Store amerikanske industrivirksomheder har igennem regnskabssæsonen udtrykt bekymring om de protektionistiske vinde, der blæser fra Det Hvide Hus. Store giganter som Ford, Tesla og Caterpillar har allerede advaret om et betydeligt slag til både indtjening og konkurrenceevne, som følge af forhøjelsen af toldsatser, som løfter priser på produktionsinput - og desuden svækker eksportmulighederne til især Kina, der har svaret igen, skriver chefstrategen i en kommentar.



Ifølge Bloomberg News var konsensus blandt økonomerne et indeks på 59,0. Også prisindekset steg mere end ventet til 71,6 fra 66,9. Her var konsensus en aflæsning på indeks 69,0.



- Reaktionen fra virksomhederne har hidtil været afmålt, men flere af de store industrigiganter varsler allerede produktionsudflytninger. Det er stik imod Trumps hensigt med "America First"-politikken, der netop sigter mod at tvinge fremstillingssektorens aktiviteter tilbage på amerikansk jord, skriver Frederik Engholm.



Nykredits cheføkonom påpeger dog, at uanset svækkelsen af ISM så ligger erhvervstilliden stadig på et meget højt niveau, hvilket signalerer en ganske pæn vækst i amerikansk industri.



/ritzau/FINANS