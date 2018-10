Pesoen falder: Mexico under pres efter aflyst lufthavnsbyggeri

Mens Mexico nærmer sig en af årets vigtigste helligdage, Diá de Muertos, de dødes dag, på fredag, og der derfor er lagt op til en lang og festlig weekend, så er landets valuta, obligationsmarked og aktiemarked under pres.



Gennem ugen er Mexicos valuta, pesoen, faldet. Onsdag eftermiddag koster en amerikansk dollar 20,3459 peso, mens man ved udgangen af sidste uge blot skulle betale 19,3611 peso. En svækkelse af valutaen på næsten 5 pct.



Samtidig er renten på den tiårige mexicanske statsobligation steget til 8,86 pct. mod 8,34 pct. sidste fredag, da investorerne har trykket på salgsknappen. Og trods lidt aktiefremgang onsdag, på omkring 1 pct., er landets toneangivende aktieindeks stadig gået tilbage med godt 4 pct.



Presset på de mexicanske aktiver er kommet, efter landets kommende præsident, Andrés Manuel López Obrador, eller AMLO, som mexicanerne kalder ham, mandag annoncerede, at han vil annullere opførelsen af en ny lufthavn i Mexico City.



Hovedstaden har et meget stort behov for en ny lufthavn, da den nuværende, som i dag ligger midt inde i byen, er under pres fra kraftigt stigende trafik og er blevet for lille.



Men den nye lufthavn, som man startede opførelsen af i 2015, og som faktisk er omkring en tredjedel færdig, ligger på den udtørrede sø Texcoco, og den har længe været upopulær blandt mange indbyggere i Mexico. Det skyldes, at der er et rigt dyreliv ved Texcoco, ligesom den er en del af den ligeså pressede vandforsyning i Mexico City.



Den kommende præsident, som reelt først tiltræder til december, kaldte da også den nye lufthavn for "ecocide", da han annoncerede sine planer.



Men annullationen af opførelsen af en international lufthavn er ikke noget, internationale investorer tager godt i mod. Det stiller spørgsmålstegn ved, om Mexico under AMLO's ledelse vil stå fast på de aftaler, landet har indgået, også med udenlandske investorer og virksomheder, og man vil fortsætte de reformer, herunder i energisektoren, som landet allerede har sat i gang.



Spørgsmålstegnet er endnu større, fordi det under valgkampen i Mexico tidligere i år af modstandere blev fremhævet, at Andrés Manuel López Obrador netop ikke ville stå ved landets aftaler. Det har han dog gentagne gange afvist.



- Jeg er villig til at lade tvivlen komme ham til gode, men ved næste fejltagelse, vil jeg trække i rivetråden, siger Ray Zucaro, investeringschef hos RVX Asset Management i Miami i USA.



Han suppleres i en analyse af Alberto Bernal, strateg hos XP Investments:



- Vi kan ikke understrege, hvor negativt præcedens fra beslutningen om Mexico City-lufthavnen er. På et øjeblik er Mexicos status blevet nedjusteret til bananrepublik i finansielle kredse.



Onsdag afholdt det ene af de tre store kreditvurderingsbureauer Fitch sig imidlertid fra at sænke Mexicos langsigtede kreditvurdering på "BBB+", men man ændrede udsigterne for den fra "stabile" til "negative".



- Mens Fitch venter, at den nye administration fortsat vil omfavne kerneaspekterne af den makropolitiske ramme - budgetdisciplin og uafhængighed for Banco de Mexico - er der stadig nedadpegende risici forbundet med den nye administrations finanspolitiske position, hedder det fra Fitch.



Banco de Mexico er landets centralbank.



Moody's har tidligere på ugen sænket sin vurdering af obligationer for 6 mia. dollar udstedt af Mexico City i forbindelse med byggeriet af lufthavnen til "Baa3", hvilket er niveauet lige over junk-status.



/ritzau/FINANS