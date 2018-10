To fonde betaler Danmark tilbage for udbyttefidus

Ejerne bag to enkeltmandsfonde har indgået et forlig med Skatteministeriet, som betyder, at de betaler alt, hvad de fik udbetalt i forbindelse med svindel med udbytteskat i årene 2012 til 2015, tilbage til den danske statskasse. Der er tale om to udenlandske fonde.



Det skriver Politiken og DR på deres hjemmesider.



Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) betyder det, at et "lille tocifret millionbeløb" kommer tilbage i statskassen. I alt tabte den danske stat 12,7 milliarder kroner i forbindelse med bankers svindel med udbytteskat.



- Forliget er et principielt vigtigt første skridt i retsopgøret, siger Karsten Lauritzen (V) til Politiken.



De to fonde krævede i de pågældende år at få refunderet skat, som de angiveligt havde betalt for udbytte på danske aktier. Den skat havde de ifølge en aftale mellem USA og Danmark ret til at få tilbage.



Ifølge Skat har de to fonde dog aldrig ejet aktierne, som de hævdede at betale skat af.



Til DR uddyber skatteministeren:



- Samtidig får vi nye oplysninger om, hvordan den her svindel er foregået, og de oplysninger vil man komme til at bruge i forhold til at lægge yderligere pres på andre.



Selvom ejerne ikke fik det fulde beløb fra svindlen ud af fondene, betales det fulde beløb ifølge forliget tilbage, skriver DR.



/ritzau/