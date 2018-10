Bagmandspolitiet erkender fejl: Blev advaret om svindelmistænkte Britta Nielsen allerede i 2012

Eksklusivt for kunder

Allerede i 2012 modtog Bagmandspolitiet en indberetning om den forsvundne medarbejder fra Socialstyrelsen, Britta Nielsen, som er mistænkt for svindel for 111 mio. kr.



Det meddeler Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK),...