Aktier: L'oreal bidrog til en smuk aktieudvikling i Europa

Nydelige regnskaber fra store europæiske selskaber lagde sammen med positiv inspiration fra de amerikanske markeder et optimistisk grønt skær ind over onsdagens europæiske aktiemarkeder fra Oslo til Athen.



Det brede fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks blev løftet 1,7 pct. til 361,6, og indekset er dermed tilbage i samme niveau som for en uge siden, men slet ikke i nærheden af toppen, da indekset i forsommeren flirtede med 400-niveauet eller 385, som var niveauet ved månedens begyndelse. Onsdagens fremgang ændrer ikke ved, at oktober blev den værste måned for Stoxx-indekset i lidt over tre år, noterer Reuters.



På de store aktiemarkeder steg de toneangivende indeks 1,3 pct. for FTSE 100-indekset i London, med 2,3 pct. for CAC 40 i Paris og med 1,4 pct. for DAX-indekset i Frankfurt.



Franske L'oreal lukkede 6,7 pct. højere efter et positivt overraskende regnskab med fremgang for high-end skønhedsprodukter i Kina. Både Société Générale og Investec opjusterede deres anbefaling.



Novos franske konkurrent inden for diabetesområdet, Sanofi, steg 4,3 pct. efter et bedre tredje kvartal end ventet - målt på både omsætning og indtjening.



Blandt de store selskaber nedjusterede Air France-KLM vækstforventningerne, mens omsætningen steg mere end ventet i kvartalet. Luftfartsaktien steg 0,8 pct.



I bunden af Stoxx-indekset faldt det svenske biotekselskab Swedish Orphan 13 pct. efter skuffende omsætning i sit regnskab.



/ritzau/FINANS