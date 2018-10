Mia Wagner skal afløse Ilse Jacobsen i "Løvens Hule"

Der er fundet en ny afløser for Ilse Jacobsen til DR1-programmet "Løvens Hule", oplyser DR på sin hjemmeside.



Det bliver 40-årige Mia Wagner, som bliver det nyeste medlem af investeringskomittéen i programmet.



Mia Wagner er direktør for Freeway Koncernen, der er en familievirksomhed i Viborg med over 25 virksomheder under sig, herunder bl.a. Dating.dk, som blev stiftet af hendes bror Morten Wagner.



"At deltage i Løvens Hule passer godt med ambitionerne for Freeway Koncernen. Jeg er åben for at gå ind i nye markeder som passer ind i vores vækststrategi, men jeg vil have et vågent øje for synergier i forhold til vores eksisterende forretninger," siger Mia Wagner til DR.



Ilse Jacobsen valgte tidligere på måneden at trække sig fra programmet, efter mere end 25 tidligere medarbejdere over for Berlingske beskrev et et elendigt arbejdsmiljø under hendes ledelse.



Mia Wagner bliver således den tredje nye investor i den kommende sæson.



Sammen med de to nye investorerer Jan Dal Lehrmann og Peter Warnøe og de garvede Christian Stadil og Jesper Buch skal hun smide penge efter håbefulde iværksættere.